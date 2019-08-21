具惠善代理律師發布聲明！重申具惠善並沒有「同意」離婚，更爆出安宰賢醉酒後和多名女性聯繫！
明星 2019年8月21日 星期三13:52 Yuan
18日，具惠善在個人SNS上突然發文稱「因倦怠期而變心的老公想要離婚，而我想要守護家庭。」隨後公佈了與安宰賢的對話紀錄。
昨日（21日），具惠善的代理律師也代其發布聲明：「從上週日起就具惠善、安宰賢離婚一事，通過本資料傳達具惠善本人的官方立場。」
「首先，向關心且守護具惠善女士演藝活動、婚姻生活的粉絲們，以及支持她的人，展現了不好的面貌，再次傳達當事人羞愧的心情。具惠善女士和安宰賢先生就離婚一事討論過，但並沒有『同意』離婚，目前具惠善女士完全沒有離婚的意向，對婚姻破裂也沒有任何責任。」
「雖然離婚協議書草案在雙方之間數次經手，但至今還沒有蓋章和簽名。如同具惠善女士本人表達過的，因為安宰賢先生對婚姻的倦怠、變心、以醉酒的狀態和多名女性密切頻繁聯繫為由，因此具惠善女士承受了嚴重的精神壓力。已經通過本人SNS說明正在協議離婚的事實，但在母親的精神衝擊和健康惡化，以及想守護家庭的心的情況下，並毫無同意離婚的想法。已經『同意』離婚的相關報導毫無事實根據。」
最後也提及了所屬社HB娛樂：「具惠善女士所屬社單方面干涉所屬意人的私生活，造成信賴關係破裂，已經無法與該所屬社繼續共事，想要盡快圓滿結束合約。若所屬社無法協助完成解約手續，具惠善方將採取法律手段。希望就具惠善、安宰賢離婚一事，不要再有無據推測性的報導。」
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