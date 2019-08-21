具惠善代理律师发布声明！重申具惠善并没有「同意」离婚，更爆出安宰贤醉酒后和多名女性联系！
明星 2019年8月21日 星期三13:52 Yuan
18日，具惠善在个人SNS上突然发文称「因倦怠期而变心的老公想要离婚，而我想要守护家庭。」随后公布了与安宰贤的对话纪录。
昨日（21日），具惠善的代理律师也代其发布声明：「从上周日起就具惠善、安宰贤离婚一事，通过本资料传达具惠善本人的官方立场。」
「首先，向关心且守护具惠善女士演艺活动、婚姻生活的粉丝们，以及支持她的人，展现了不好的面貌，再次传达当事人羞愧的心情。具惠善女士和安宰贤先生就离婚一事讨论过，但并没有『同意』离婚，目前具惠善女士完全没有离婚的意向，对婚姻破裂也没有任何责任。」
「虽然离婚协议书草案在双方之间数次经手，但至今还没有盖章和签名。如同具惠善女士本人表达过的，因为安宰贤先生对婚姻的倦怠、变心、以醉酒的状态和多名女性密切频繁联系为由，因此具惠善女士承受了严重的精神压力。已经通过本人SNS说明正在协议离婚的事实，但在母亲的精神冲击和健康恶化，以及想守护家庭的心的情况下，并毫无同意离婚的想法。已经『同意』离婚的相关报导毫无事实根据。」
最后也提及了所属社HB娱乐：「具惠善女士所属社单方面干涉所属意人的私生活，造成信赖关系破裂，已经无法与该所属社继续共事，想要尽快圆满结束合约。若所属社无法协助完成解约手续，具惠善方将采取法律手段。希望就具惠善、安宰贤离婚一事，不要再有无据推测性的报导。」
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