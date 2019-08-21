突然！宋有彬＆金國憲原團體 MYTEEN 宣告解散
KPOP 2019年8月21日 星期三11:54 施乃琪
因《Produce X 101》而紅的宋有彬和金國憲才剛要以小分隊之姿出擊，兩人隸屬的團體 MYTEEN 卻在今天閃電宣告解散！
Music Works 在今天（21 日） 11 點半左右宣布 MYTEEN 的解散消息，而第一代隊長恩洙也在自己的 SNS 上證實：「從今天開始，MYTEEN 就會解散並分道揚鑣。我們獲得 Youth 和身邊許多人的愛與期待，我曾以隊長身份全力帶領的 MYTEEN 將到此結束。」
恩洙表示進入公司 Music Works 後學到許多事情，並感性地表示能撐過長久空白期的原因，正是不辭千里而來看 MYTEEN 表演的粉絲們。「一切都是因為有 Youth 在才有可能發生，跟你們見面彷彿還是昨天的事情，但自從 1 月的行程以後，至今都還沒有機會再見，真的覺得很遺憾。」
恩洙最後也一一向成員喊話：「和你們共度的時光很幸福，我們就帶著美好的回憶，以後無論在哪裡都為彼此加油吧，我相信大家總有一天都會發展得很好。」
另一方面，宋有彬和金國憲將於 24 日以出道，並於 31 日舉行粉絲見面會。
（照片來源：Music Works、Mnet）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
好难过😭😭😭MYTEEN的舞台表演超好看、超有魅力的
47分前
-
徐珮庭除了他倆 有一個我很有好感的說ㅠㅠ
15分前
-
猜測這早就計劃好了⋯⋯X101播出時不斷強調國憲有彬的兄弟情，雖然了解他們一定原本就感情好，但在幕前一直播出總覺得哪裡怪怪的
28分前
-
第一次看到成員紅了然後所屬原團解散
不是應該反而要重新受關注嗎
29分前
-
太扯了...... @_@
原本還希望他們能像NU'EST一樣走花路啊...... (ಥ_ಥ)
26分前