突然！宋有彬＆金國憲原團體 MYTEEN 宣告解散

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因《Produce X 101》而紅的宋有彬和金國憲才剛要以小分隊之姿出擊，兩人隸屬的團體 MYTEEN 卻在今天閃電宣告解散！

Music Works 在今天（21 日） 11 點半左右宣布 MYTEEN 的解散消息，而第一代隊長恩洙也在自己的 SNS 上證實：「從今天開始，MYTEEN 就會解散並分道揚鑣。我們獲得 Youth 和身邊許多人的愛與期待，我曾以隊長身份全力帶領的 MYTEEN 將到此結束。」

恩洙表示進入公司 Music Works 後學到許多事情，並感性地表示能撐過長久空白期的原因，正是不辭千里而來看 MYTEEN 表演的粉絲們。「一切都是因為有 Youth 在才有可能發生，跟你們見面彷彿還是昨天的事情，但自從 1 月的行程以後，至今都還沒有機會再見，真的覺得很遺憾。」

恩洙最後也一一向成員喊話：「和你們共度的時光很幸福，我們就帶著美好的回憶，以後無論在哪裡都為彼此加油吧，我相信大家總有一天都會發展得很好。」

另一方面，宋有彬和金國憲將於 24 日以出道，並於 31 日舉行粉絲見面會。



（照片來源：Music Works、Mnet）

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