在首爾街頭偶遇Angelina Jolie的機率有多高？送兒子上學陪逛百貨，只帶一名翻譯就出行！
明星 2019年8月24日 星期六10:45 Rui
在韓國的街頭偶遇好萊塢大明星Angelina Jolie（安潔莉娜·裘莉）的機率有多高？
最近就要網友在首爾的街頭拍到了Angelina Jolie的身影。原來是她送大兒子Maddox來韓國留學。Maddox被韓國知名學府之一的延世大學錄取，將從9月起入讀生物工程系，當媽媽的Angelina Jolie捨不得兒子獨自一人前來，親自將他送到了韓國。
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母子兩人18日就抵達了韓國，身邊只帶了一名翻譯，再無其他隨行人員。 在開學之前，Angelina Jolie帶著兒子逛了百貨店，還一起去吃了烤肉，周圍沒有成群的保鏢，完全就是一對出遊的平常人母子。
延世大學將於8月26日舉辦新生活動，但校方透露並不知道Maddox是否會參加。而就在前幾日，Angelina Jolie親自陪兒子前往延世大學的松島校區，還親切地和學生們合影。
「圖：NATE」
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