在首尔街头偶遇Angelina Jolie的机率有多高？送儿子上学陪逛百货，只带一名翻译就出行！
明星 2019年8月24日 星期六10:45 Rui
在韩国的街头偶遇好莱坞大明星Angelina Jolie（安洁莉娜・裘莉）的机率有多高？
最近就要网友在首尔的街头拍到了Angelina Jolie的身影。原来是她送大儿子Maddox来韩国留学。Maddox被韩国知名学府之一的延世大学录取，将从9月起入读生物工程系，当妈妈的Angelina Jolie舍不得儿子独自一人前来，亲自将他送到了韩国。
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母子两人18日就抵达了韩国，身边只带了一名翻译，再无其他随行人员。 在开学之前，Angelina Jolie带著儿子逛了百货店，还一起去吃了烤肉，周围没有成群的保镖，完全就是一对出游的平常人母子。
延世大学将於8月26日举办新生活动，但校方透露并不知道Maddox是否会参加。而就在前几日，Angelina Jolie亲自陪儿子前往延世大学的松岛校区，还亲切地和学生们合影。
「图：NATE」
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