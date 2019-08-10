國際影后Angelina Jolie大兒子前往韓國留學：選擇「SKY」之一的延世攻讀生物化學！

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好萊塢影星Angelina Jolie安吉麗娜·朱莉的大兒子Maddox麥鐸斯將進入韓國延世大學學習生物化學。

延世大學與首爾大學、高麗大學合稱為「SKY」，是韓國著名大學學府之一，考生成績至少排名前1%才有可能錄取。今年9月Angelina Jolie第一個兒子就要正式開始自己的大學生活了，也算是很給媽媽爭氣，為弟妹們做了好榜樣。



而去年11月，Angelina Jolie以聯合國難民總署(UNHCR)特使身分訪問韓國期間，曾與Maddox一起參觀了延世大學。 據悉，即將18歲的Maddox其實被多家大學錄取，但最終選擇前往延世大學就讀。 過去一段時間裡，Maddox每週都要補習韓國語數小時，為前往韓國留學做準備。



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延世大學方面也作出回應，稱很榮幸Maddox能夠選擇在延世就讀，今後的課程因為多為英語授課，相信他在學習上不會有太多的困難。

作為家中年齡最大的孩子，Maddox將於8末開始在韓國的大學生活。有消息稱，Angelina Jolie和其他望子成龍的父母一樣，將親自陪他前往學校，幫助他準備開始留學生涯。

「圖：NATE」

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