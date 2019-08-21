Infinite L約滿離巢寫親筆信，被扒抄襲6位愛豆東拼西湊：抄最多的是徐玄！？

Infinite L約滿離巢寫親筆信，被扒抄襲6位愛豆東拼西湊：抄最多的是徐玄！？

明星   2019年8月21日   星期三08:00   Rui   30

人氣組合Infinite L 宣佈離開Woollim獨自面對新挑戰。

19日，L通過自己的IG公開了一封長親筆信，表示約滿離巢，獨自繼續前行。 他在信中寫道：「現在要傳達的故事可能對於一直以來給我愛意的Inspirit來說是一種遺憾的消息，所以心情很沉重。 我和Woollim的合約在上周到期,經過無數次的苦惱和決心，我做出了艱難的決定。 我覺得我的人生中需要新的挑戰,現在開始新的挑戰了，作為Infinite一員出道，和Inspirit在一起的時間，所有的瞬間都是幸福的。 一起度過所有時間的我們Infinite成員們。 因為有成員們，所以所有的時間都很幸福，我想再次通過這篇文章向大家傳達我們永遠在一起的承諾和感謝。 以後也會和Infinite成員們在一起，如果有需要我的地方，我會隨時為和成員們在一起而竭盡全力。 我也會盡全力努力以最好的面貌與大家見面。 」

這封親筆信寫得感人真摯，讓不少粉絲稱讚L有感恩心，不僅感謝了舊東家的全體上下，還承諾如果成員需要他的話全力以赴。 然而，不久之後就有網友發現L的信和多位偶像與東家告別時的信件內容相似，也因此不少人對L的好感度大跌。

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網民用不同顏色的記號筆標出了L親筆信和多位偶像歌手相同的部分，整封信涉及到了少女時代徐玄、前B.A.P方容國、前AOA有慶、Pledis李佳恩、15&朴智敏， 甚至是前隊友Hoya，除去記號筆標注的部分之外，原創文字只占了20%，被廣大網民們嘲弄是「拼盤告別信」，原本感人的內容重新看過後覺得很諷刺。 不過也有不少粉絲認為，偶像離開東家時的感受、感想都差不多，內容相同純屬巧合，更反問指出這件事的人居心何在。

「圖：theqoo、L IG」

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留言/評論
  • Candy Chan
    那不如說大家的得獎致詞 很感謝我的粉絲 我會繼續努力 請大家多多支持我 也是左抄右抄。 網民真的很得閒
    1小時前
  • Ho Mi Tseng
    徐玄用心寫出跟粉絲們訴說心境的信 這樣被原封不動的抄了好幾段 只更換了團體名 連語氣都懶得換一種說法 對於你的粉絲覺得告別信大同小異 可是對別的粉絲而言是糟蹋當初用心寫出來跟自己粉絲們訴說心意的藝人們 或許你們粉絲覺得又不是多大的問題 是他們吹毛求疵了 如果這樣那我想這東西也不需要再討論了 你們都覺得是其他被抄襲的粉絲們苛刻的檢視他了 既然如此就真的不用在討論了 反正一個連跟自己粉絲們訴說心境的親筆信都要拚來拚去的 還討論幹嘛
    3小時前
  • Samuel Wong
    代表徐玄寫的最好😂😂
    3小時前
  • Jolin Ma
    有一大段（黃色部分）的每、一、個、字 都一模一樣（除了更改團名與粉絲名的部分） 難道這就是所謂的大同小異嗎？
    1小時前
  • Catherine Bae
    其實和一般人辭職信一樣，內容都是那樣
    3小時前
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