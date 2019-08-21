Infinite L約滿離巢寫親筆信，被扒抄襲6位愛豆東拼西湊：抄最多的是徐玄！？

人氣組合Infinite L 宣佈離開Woollim獨自面對新挑戰。
19日，L通過自己的IG公開了一封長親筆信，表示約滿離巢，獨自繼續前行。 他在信中寫道：「現在要傳達的故事可能對於一直以來給我愛意的Inspirit來說是一種遺憾的消息，所以心情很沉重。 我和Woollim的合約在上周到期,經過無數次的苦惱和決心，我做出了艱難的決定。 我覺得我的人生中需要新的挑戰,現在開始新的挑戰了，作為Infinite一員出道，和Inspirit在一起的時間，所有的瞬間都是幸福的。 一起度過所有時間的我們Infinite成員們。 因為有成員們，所以所有的時間都很幸福，我想再次通過這篇文章向大家傳達我們永遠在一起的承諾和感謝。 以後也會和Infinite成員們在一起，如果有需要我的地方，我會隨時為和成員們在一起而竭盡全力。 我也會盡全力努力以最好的面貌與大家見面。 」
這封親筆信寫得感人真摯，讓不少粉絲稱讚L有感恩心，不僅感謝了舊東家的全體上下，還承諾如果成員需要他的話全力以赴。 然而，不久之後就有網友發現L的信和多位偶像與東家告別時的信件內容相似，也因此不少人對L的好感度大跌。
網民用不同顏色的記號筆標出了L親筆信和多位偶像歌手相同的部分，整封信涉及到了少女時代徐玄、前B.A.P方容國、前AOA有慶、Pledis李佳恩、15&朴智敏， 甚至是前隊友Hoya，除去記號筆標注的部分之外，原創文字只占了20%，被廣大網民們嘲弄是「拼盤告別信」，原本感人的內容重新看過後覺得很諷刺。 不過也有不少粉絲認為，偶像離開東家時的感受、感想都差不多，內容相同純屬巧合，更反問指出這件事的人居心何在。
「圖：theqoo、L IG」
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