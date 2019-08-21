Infinite L约满离巢写亲笔信，被扒抄袭6位爱豆东拼西凑：抄最多的是徐玄！？

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人气组合Infinite L 宣布离开Woollim独自面对新挑战。

19日，L通过自己的IG公开了一封长亲笔信，表示约满离巢，独自继续前行。 他在信中写道：「现在要传达的故事可能对於一直以来给我爱意的Inspirit来说是一种遗憾的消息，所以心情很沉重。 我和Woollim的合约在上周到期,经过无数次的苦恼和决心，我做出了艰难的决定。 我觉得我的人生中需要新的挑战,现在开始新的挑战了，作为Infinite一员出道，和Inspirit在一起的时间，所有的瞬间都是幸福的。 一起度过所有时间的我们Infinite成员们。 因为有成员们，所以所有的时间都很幸福，我想再次通过这篇文章向大家传达我们永远在一起的承诺和感谢。 以后也会和Infinite成员们在一起，如果有需要我的地方，我会随时为和成员们在一起而竭尽全力。 我也会尽全力努力以最好的面貌与大家见面。 」



这封亲笔信写得感人真挚，让不少粉丝称赞L有感恩心，不仅感谢了旧东家的全体上下，还承诺如果成员需要他的话全力以赴。 然而，不久之后就有网友发现L的信和多位偶像与东家告别时的信件内容相似，也因此不少人对L的好感度大跌。

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网民用不同颜色的记号笔标出了L亲笔信和多位偶像歌手相同的部分，整封信涉及到了少女时代徐玄、前B.A.P方容国、前AOA有庆、Pledis李佳恩、15&朴智敏， 甚至是前队友Hoya，除去记号笔标注的部分之外，原创文字只占了20%，被广大网民们嘲弄是「拼盘告别信」，原本感人的内容重新看过后觉得很讽刺。 不过也有不少粉丝认为，偶像离开东家时的感受、感想都差不多，内容相同纯属巧合，更反问指出这件事的人居心何在。



「图：theqoo、L IG」

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