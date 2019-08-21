Infinite L约满离巢写亲笔信，被扒抄袭6位爱豆东拼西凑：抄最多的是徐玄！？

Infinite L约满离巢写亲笔信，被扒抄袭6位爱豆东拼西凑：抄最多的是徐玄！？

明星   2019年8月21日   星期三08:00   Rui   33

人气组合Infinite L 宣布离开Woollim独自面对新挑战。

19日，L通过自己的IG公开了一封长亲笔信，表示约满离巢，独自继续前行。 他在信中写道：「现在要传达的故事可能对於一直以来给我爱意的Inspirit来说是一种遗憾的消息，所以心情很沉重。 我和Woollim的合约在上周到期,经过无数次的苦恼和决心，我做出了艰难的决定。 我觉得我的人生中需要新的挑战,现在开始新的挑战了，作为Infinite一员出道，和Inspirit在一起的时间，所有的瞬间都是幸福的。 一起度过所有时间的我们Infinite成员们。 因为有成员们，所以所有的时间都很幸福，我想再次通过这篇文章向大家传达我们永远在一起的承诺和感谢。 以后也会和Infinite成员们在一起，如果有需要我的地方，我会随时为和成员们在一起而竭尽全力。 我也会尽全力努力以最好的面貌与大家见面。 」

这封亲笔信写得感人真挚，让不少粉丝称赞L有感恩心，不仅感谢了旧东家的全体上下，还承诺如果成员需要他的话全力以赴。 然而，不久之后就有网友发现L的信和多位偶像与东家告别时的信件内容相似，也因此不少人对L的好感度大跌。

** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP

网民用不同颜色的记号笔标出了L亲笔信和多位偶像歌手相同的部分，整封信涉及到了少女时代徐玄、前B.A.P方容国、前AOA有庆、Pledis李佳恩、15&朴智敏， 甚至是前队友Hoya，除去记号笔标注的部分之外，原创文字只占了20%，被广大网民们嘲弄是「拼盘告别信」，原本感人的内容重新看过后觉得很讽刺。 不过也有不少粉丝认为，偶像离开东家时的感受、感想都差不多，内容相同纯属巧合，更反问指出这件事的人居心何在。

「图：theqoo、L IG」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • Candy Chan
    那不如說大家的得獎致詞 很感謝我的粉絲 我會繼續努力 請大家多多支持我 也是左抄右抄。 網民真的很得閒
    2小时前
  • Ho Mi Tseng
    徐玄用心寫出跟粉絲們訴說心境的信 這樣被原封不動的抄了好幾段 只更換了團體名 連語氣都懶得換一種說法 對於你的粉絲覺得告別信大同小異 可是對別的粉絲而言是糟蹋當初用心寫出來跟自己粉絲們訴說心意的藝人們 或許你們粉絲覺得又不是多大的問題 是他們吹毛求疵了 如果這樣那我想這東西也不需要再討論了 你們都覺得是其他被抄襲的粉絲們苛刻的檢視他了 既然如此就真的不用在討論了 反正一個連跟自己粉絲們訴說心境的親筆信都要拚來拚去的 還討論幹嘛
    4小时前
  • Samuel Wong
    代表徐玄寫的最好😂😂
    3小时前
  • Jolin Ma
    有一大段（黃色部分）的每、一、個、字 都一模一樣（除了更改團名與粉絲名的部分） 難道這就是所謂的大同小異嗎？
    2小时前
  • Catherine Bae
    其實和一般人辭職信一樣，內容都是那樣
    4小时前
→更多留言...(28)
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » Infinite L约满离巢写亲笔信，被扒抄袭6位爱豆东拼西凑：抄最多的是徐玄！？
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手