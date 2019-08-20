Big Hit Entertainment 再度出手收購　與音樂遊戲公司 SuperB 攜手！

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不久前防彈少年團、TXT 等歌手的經紀公司 Big Hit Entertainment 收購了 GFRIEND 所屬的 Source Music，最近則將版圖拓展到遊戲領域！

Big Hit Entertainment 於 19 日宣布收購多平台音樂遊戲專門公司 SuperB：「我們已經簽約完成了 SuperB 的控股式收購程序，當前經營團隊（兩位代表）都會留任，我們的經營方針也會維持原公司的獨立性和特色。」

由於 SuperB 主打音樂遊戲，透過本次的收購行動，Big Hit Entertainment 又進一步擴大了在音樂、受智慧財產權保護的遊戲發開，以及相關服務領域的版圖。回想不久前 Big Hit Entertainment 與遊戲公司正式攜手推出的防彈少年團專屬手遊，同時帶動原創 OST 的成績，如今更直接收購遊戲公司，可以想見未來 Big Hit 勢必會推出更多這方面的內容。

SuperB 代表吳民煥（音譯，오민환）透露：「我們會藉由兩間公司的核心內容和開發能力，創造出能回應全球使用者期待的產品。」而房時爀也表示：「遊戲產業和我們的本業音樂會擦出強烈火花，我認為遊戲遇上 Big Hit 時更能發揮優勢，因此一直都在尋找各式各樣的機會。」



（照片與影片來源：Big Hit Entertainment、SuperB）

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