Big Hit Entertainment 再度出手收购 与音乐游戏公司 SuperB 携手！
KPOP 2019年8月20日 星期二11:06 施乃琪
不久前防弹少年团、TXT 等歌手的经纪公司 Big Hit Entertainment 收购了 GFRIEND 所属的 Source Music，最近则将版图拓展到游戏领域！
Big Hit Entertainment 於 19 日宣布收购多平台音乐游戏专门公司 SuperB：「我们已经签约完成了 SuperB 的控股式收购程序，当前经营团队（两位代表）都会留任，我们的经营方针也会维持原公司的独立性和特色。」
由於 SuperB 主打音乐游戏，透过本次的收购行动，Big Hit Entertainment 又进一步扩大了在音乐、受智慧财产权保护的游戏发开，以及相关服务领域的版图。回想不久前 Big Hit Entertainment 与游戏公司正式携手推出的防弹少年团专属手游，同时带动原创 OST 的成绩，如今更直接收购游戏公司，可以想见未来 Big Hit 势必会推出更多这方面的内容。
SuperB 代表吴民焕（音译，오민환）透露：「我们会藉由两间公司的核心内容和开发能力，创造出能回应全球使用者期待的产品。」而房时爀也表示：「游戏产业和我们的本业音乐会擦出强烈火花，我认为游戏遇上 Big Hit 时更能发挥优势，因此一直都在寻找各式各样的机会。」
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment、SuperB）
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