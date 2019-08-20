《2019 MAMA》是否在香港舉行？CJ ENM 回應「全亞洲都有可能」

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反送中逐漸發展為靈活的長期運動之際，除了有演唱會以「安全問題」取消，連年舉行的《Mnet Asia Music Award》 (MAMA) 今年是否會改變地點也備受關注！

CJ ENM 今天（20 日）針對《2019 MAMA》的舉行地點透露了可能性：「直到最近為止，我們都以全亞洲為範圍持續商討，但目前尚未敲定《2019 MAMA》的舉辦地點。」間接澄清了不久前有媒體指今年將在香港、日本舉行的傳言。

《MAMA》2010 年時在澳門登場，2011 年前往新加坡，而自 2012 年起長達五年都選在香港舉行，2017 年擴大為越南、日本和香港，去年則久違地回到了韓國，同時也各自在日本和香港舉行一場。

儘管獎項公平性和舉辦形式經常受到詬病，但不可否認《MAMA》依然是每年頒獎典禮季的一大看頭，因此《2019 MAMA》究竟會在哪（些）地點舉行，依然受到相關人士與粉絲的熱切關注。



（照片來源：CJ ENM）

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