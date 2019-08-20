《2019 MAMA》是否在香港举行？CJ ENM 回应「全亚洲都有可能」

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反送中逐渐发展为灵活的长期运动之际，除了有演唱会以「安全问题」取消，连年举行的《Mnet Asia Music Award》 (MAMA) 今年是否会改变地点也备受关注！

CJ ENM 今天（20 日）针对《2019 MAMA》的举行地点透露了可能性：「直到最近为止，我们都以全亚洲为范围持续商讨，但目前尚未敲定《2019 MAMA》的举办地点。」间接澄清了不久前有媒体指今年将在香港、日本举行的传言。

《MAMA》2010 年时在澳门登场，2011 年前往新加坡，而自 2012 年起长达五年都选在香港举行，2017 年扩大为越南、日本和香港，去年则久违地回到了韩国，同时也各自在日本和香港举行一场。

尽管奖项公平性和举办形式经常受到诟病，但不可否认《MAMA》依然是每年颁奖典礼季的一大看头，因此《2019 MAMA》究竟会在哪（些）地点举行，依然受到相关人士与粉丝的热切关注。



（照片来源：CJ ENM）

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