SM超級男團SuperM練習室照片公開！期待感UP UP~
KPOP 2019年8月20日 星期二10:01 Sani
昨晚SuperM在官方SNS公開了成員SHINee泰民、EXO伯賢和KAI、NCT 127泰容和Mark、WayV Lucas和TEN等7名成員的練習室照片，黑白氣氛大發！
Lucas坐在地上不知道在凝視哪裡呢：
Mark是在練習新舞蹈嗎？
伯賢戴著帽子正在系鞋帶：
KAI的瞬間定格也好有律動感：
泰民穿著簡單的T恤、同樣的戴著黑帽子，面帶可愛笑容：
泰容的帽子壓得低低的只露出下半張臉，但這雕塑般的線條還是讓人移不開眼睛：
TEN的眼神十分專注：
SuperM的M是Matrix & Master的縮寫，SM公司表示名字含義是「帶領全球音樂粉絲的代表級名明星和專業歌手聚在一起產生super的效果」
SuperM是應Beatles、Katy Perry等世界級明星所屬的CMG之邀建立的，由SM代表李秀滿親自擔任製作，挑選SM旗下最右號召力的男團成員組成，充分體現了SM音樂表演SMP（SM Music Performance）的哲學，用李秀滿的話說：「比起單純的音樂更是綜合藝術，SuperM將超越大家的期待，帶來更巨大的震驚。 」
（圖源：Twitter@SuperM_smtown）
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