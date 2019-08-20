韓國女團第一次 TWICE 加入 YouTube Originals 行列！
KPOP 2019年8月20日 星期二09:56 施乃琪
擁有超過 10 支破億 MV 的 TWICE 在 YouTube 上享有不容小覷的影響力，接下來也能在上面看見她們的原創影片了！
JYP Entertainment 今天（20 日）透露 TWICE 將與 YouTube 合作，製播原創的 YouTube Originals 系列影片，為付費用戶提供更精心打造的內容。
韓國目前為止僅有防彈少年團和一齣網劇嘗試過以 YouTube Originals 提供共 6 支影片，因此 TWICE 也將成為第一組加入原創內容戰場的女團。JYP 透露：「TWICE 的影片將以今年的世界巡迴演唱會實況和成員訪談為核心，帶領觀眾重溫出道她們四年來為成長而付出的汗水、淚水和努力。」
TWICE 的這系列影片預定在今年內完成拍攝，並於 2020 年上旬公開，ONCE 們別忘了持續鎖定哦！
（照片與影片來源：JYP Entertainment）
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