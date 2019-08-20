李鎭赫對《Produce X101》最終結果耿耿於懷？ 「不傷心，服從它」

李鎭赫對《Produce X101》最終結果耿耿於懷？ 「不傷心，服從它」

明星   2019年8月20日   星期二09:17   Rui   2

雖然未能在《Produce X101》中成功出道，卻絲毫不影響人氣，反而率先舉辦個人粉絲會的李鎭赫，這次登上了時尚雜誌《@star1》9月號的封面。

之前作為UP10TION一員出道未能大火的李鎭赫因為《Produce X101》初嘗大勢的味道，連他自己都感歎出道5年還是第一次收穫這麼大的關注，「直到現在為止我都還有些恍惚， 走在路上看到粉絲或者被要求拍照的時候都會覺得驚訝，有種成了（李）棟旭代表一樣的知名人士」。

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因為與前幾季不同的賽制，被X候選擠出出道圈的李鎭赫，節目播出當時讓不少粉絲覺得惋惜，但對於這樣的結果李鎭赫卻覺得：「不管是什麼結果，我只想服從它，只考慮今後活動要如何做好， 能夠進入最後決賽對我來說已經是一次大好的機會了。 」

李鎭赫不僅正式開展SOLO活動，還成功舉辦粉絲會，門票瞬間售罄，這也讓他倍感驚訝，為了不讓粉絲們失望，李鎭赫也決定要更加努力地練習、活動。

「圖：《@star1》」

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