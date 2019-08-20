李鎭赫对《Produce X101》最终结果耿耿於怀？ 「不伤心，服从它」

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虽然未能在《Produce X101》中成功出道，却丝毫不影响人气，反而率先举办个人粉丝会的李鎭赫，这次登上了时尚杂志《@star1》9月号的封面。

之前作为UP10TION一员出道未能大火的李鎭赫因为《Produce X101》初尝大势的味道，连他自己都感叹出道5年还是第一次收获这么大的关注，「直到现在为止我都还有些恍惚， 走在路上看到粉丝或者被要求拍照的时候都会觉得惊讶，有种成了（李）栋旭代表一样的知名人士」。



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因为与前几季不同的赛制，被X候选挤出出道圈的李鎭赫，节目播出当时让不少粉丝觉得惋惜，但对於这样的结果李鎭赫却觉得：「不管是什么结果，我只想服从它，只考虑今后活动要如何做好， 能够进入最后决赛对我来说已经是一次大好的机会了。 」



李鎭赫不仅正式开展SOLO活动，还成功举办粉丝会，门票瞬间售罄，这也让他倍感惊讶，为了不让粉丝们失望，李鎭赫也决定要更加努力地练习、活动。

「图：《@star1》」

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