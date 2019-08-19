MOMOLAND 妍雨克服恐慌症 新劇《很便宜！千里馬超市》9月開播！
KPOP 2019年8月19日 星期一13:48 施乃琪
MOMOLAND 的妍雨前陣子因多次缺席團體活動、一度傳出退團謠言，幸好她已經努力克服恐慌症，下個月就要首度正式參演電視劇！
MLD Entertainment 今天（19 日）透露：「妍雨最近都持續地專心接受治療，並克服了恐慌症，接下來就要投入 tvN 電視劇《很便宜！千里馬超市》的拍攝工作。」
妍雨於 6 月時在 MOMOLAND 的官方 Fan cafe 上透露了近況，表示自己會努力展現更有責任的表現，並承諾自己一直都是 MOMOLAND 的成員、未來也不會改變，直接澄清了因病缺席活動而引發的退團謠言。
而月初時妍雨也透露將演出《很便宜！千里馬超市》，飾演大馬集團的專務董事權英久（朴浩山 飾）的女兒權志娜。志娜因想在千里馬超市工作，而拜託父親幫忙並成功實現心願，在劇中還會與被稱為「千里馬超市的黑魔女」的鄭惠成有對手戲，為店長文碩久（李東輝 飾）爭風吃醋。
由李東輝、金炳哲、鄭惠成、朴浩山、李順載等人領銜主演的《很便宜！千里馬超市》將於 9 月 20 日晚間播出，第一波預告片已經出爐，有興趣的話別忘了繼續關注囉！
（照片與影片來源：tvN、MLD Entertainment）
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