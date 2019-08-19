期待！善美出道後第一次 專屬實境節目要來啦
KPOP 2019年8月19日 星期一14:04 施乃琪
再過一週善美就要帶著新單曲 “LALALAY” 回歸，而且出道 12 年的她，也終於要首度以個人實境節目來揭開日常的生活和工作面貌了！
Make Us Entertainment 今天（19 日）透露，善美即將播出第一個專屬實境節目《善美的 Record》，並在今晚搶先釋出預告。
《善美的 Record》記錄了善美至今未曾展現過的面貌，從首場世界巡迴演唱會《WARNING》的精彩表演，到結束公演後回到飯店、平凡地吃著泡麵的模樣一併俱全。除此之外，也有善美平時與家人共度時光的模樣等等，充滿立體而真實的善美魅力。
「透過《善美的 Record》，大家將會看見善美真正想述說的事情，還有真實的日常面貌。」Make Us Entertainment 透露：「很期待能藉由《善美的 Record》拉近和粉絲之間的距離！」
另一方面，善美最近也陸續公開了新歌 “LALALAY” 的預告照片，27 日傍晚一定要準時鎖定她的回歸！
（照片來源：Make Us Entertainment）
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