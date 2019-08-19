MOMOLAND 妍雨克服恐慌症　新剧《很便宜！千里马超市》9月开播！

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MOMOLAND 的妍雨前阵子因多次缺席团体活动、一度传出退团谣言，幸好她已经努力克服恐慌症，下个月就要首度正式参演电视剧！

MLD Entertainment 今天（19 日）透露：「妍雨最近都持续地专心接受治疗，并克服了恐慌症，接下来就要投入 tvN 电视剧《很便宜！千里马超市》的拍摄工作。」

妍雨於 6 月时在 MOMOLAND 的官方 Fan cafe 上透露了近况，表示自己会努力展现更有责任的表现，并承诺自己一直都是 MOMOLAND 的成员、未来也不会改变，直接澄清了因病缺席活动而引发的退团谣言。

而月初时妍雨也透露将演出《很便宜！千里马超市》，饰演大马集团的专务董事权英久（朴浩山 饰）的女儿权志娜。志娜因想在千里马超市工作，而拜托父亲帮忙并成功实现心愿，在剧中还会与被称为「千里马超市的黑魔女」的郑惠成有对手戏，为店长文硕久（李东辉 饰）争风吃醋。

由李东辉、金炳哲、郑惠成、朴浩山、李顺载等人领衔主演的《很便宜！千里马超市》将於 9 月 20 日晚间播出，第一波预告片已经出炉，有兴趣的话别忘了继续关注罗！





（照片与影片来源：tvN、MLD Entertainment）

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