《Produce X 101》被證實投票造假：「工作人員手機中出現提及造假的對話」
綜藝 2019年8月19日 星期一11:43 Sani
警方近日在節目製作組的手機中發現了直接說到造假的錄音檔，正在擴大調查範圍，甚至包括前幾季節目！
7月31日，首爾員警廳網路搜查隊對CJ E&M辦公室和簡訊投票資料保管企業進行了收押調查，這是對CJ E&M進行內查的第5天。
據報導，這次警方所獲取的製作組手機中存有直接提到造假的錄音文檔，不僅包括第四季，還提到其他季的造假，因此警方於本月12日對CJ E&M辦公室和製作人員的住處等進行了第二次收押調查。
對此，警方正在討論對於製作組適用偽造排名、妨礙CJ E&M正常業務的嫌疑。
《Produce X 101》被懷疑造假最初是因為7月的決賽中一名非常被看好的練習生被淘汰，反而由其他存在爭議的人物組成了出道組，隨後大家發現最終排名中每個人的投票數全都是「7494442」的倍數 ，更加令人懷疑。
製作組宣稱「投票數在統計和傳達的過程中產生了錯誤，但最終排名依然有效」，令爭議進一步擴大；加上該節目是以出道為目標進行比賽，更被指責是「就業詐騙」。 於是，CJ E&M在上月26日委託員警對製作組進行調查。
同時260名觀眾也自發組成真相調查委員會，在本月1日舉報製作組詐騙和僞計等業務妨礙嫌疑：「如果結果早已定好，不會有人參加付費投票，電視台欺騙了觀眾。 」
（圖源：Mnet）
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