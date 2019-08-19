《Produce X 101》被证实投票造假：「工作人员手机中出现提及造假的对话」

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警方近日在节目制作组的手机中发现了直接说到造假的录音档，正在扩大调查范围，甚至包括前几季节目！

7月31日，首尔员警厅网路搜查队对CJ E&M办公室和简讯投票资料保管企业进行了收押调查，这是对CJ E&M进行内查的第5天。

据报导，这次警方所获取的制作组手机中存有直接提到造假的录音文档，不仅包括第四季，还提到其他季的造假，因此警方於本月12日对CJ E&M办公室和制作人员的住处等进行了第二次收押调查。

对此，警方正在讨论对於制作组适用伪造排名、妨碍CJ E&M正常业务的嫌疑。

《Produce X 101》被怀疑造假最初是因为7月的决赛中一名非常被看好的练习生被淘汰，反而由其他存在争议的人物组成了出道组，随后大家发现最终排名中每个人的投票数全都是「7494442」的倍数 ，更加令人怀疑。



制作组宣称「投票数在统计和传达的过程中产生了错误，但最终排名依然有效」，令争议进一步扩大；加上该节目是以出道为目标进行比赛，更被指责是「就业诈骗」。 於是，CJ E&M在上月26日委托员警对制作组进行调查。

同时260名观众也自发组成真相调查委员会，在本月1日举报制作组诈骗和僞计等业务妨碍嫌疑：「如果结果早已定好，不会有人参加付费投票，电视台欺骗了观众。 」

（图源：Mnet）

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