具惠善安宰賢情滅，律師：離婚是具惠善先提出來的！友人：去年兩人還恩愛，今年突然就分居了

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8月18日，具惠善在個人社交帳號上突然發文稱「因倦怠期而變心的老公想要離婚，而我想要守護家庭。 」隨後公佈了與丈夫安宰賢的短信聊天記錄，並且ins已刪光了和安宰賢相關的帖子，只留下和媽媽的合照。

這對韓娛圈最具代表性的甜蜜夫婦，結婚才3年就爆出離婚危機，讓不少粉絲們心碎。 以前的兩人經常在公開場合提及對方，每次都充滿了愛意。 一位娛樂圈人士且是兩人的好友爆料，具惠善和安宰賢一直都很恩愛，奇怪的是從今年年初開始感情迅速降溫，就在具惠善簽到安宰賢的公司之後兩人關係變得更僵了，都已經分居了。

因為事發突然，邀請具惠善擔任女嘉賓的《我家的熊孩子》不得不重新剪輯，這才在18日晚播出了新一期節目。 從具惠善登場至節目進行中段，製作單位巧妙避開了婚姻話題，只有主持人稱讚她「本人更美、感覺比實際年紀小10歲」等，就結束了開場。 而播出到一半，主持人申東燁問到「在家會（和安宰賢）一起下廚嗎？ 」由於安宰賢在韓國綜藝節目《姜食堂》中展現了料理才華，許多人都很羡慕具惠善有個會做飯的老公，但她的回答令人意外，「基本上都叫外賣來吃。 」《我家的熊孩子》其實在具惠善爆出婚變之前就錄好了，節目組透露，她原本錄了老公令人意外的一面，以及大家都無法預料的「衝擊結婚生活」，甚至還將公開與安宰賢第一次接吻的幕後故事等。 她甚至熱辣描述了兩人的初吻，包含她大膽的肢體接觸，致使安宰賢驚到說出「這是瘋了吧？ 」，對方還差點要從車裡逃走，勁爆發言讓大夥臉紅心跳。 可惜因為臨時爆出離婚消息，節目組已全數剪掉。



具惠善突然自曝離婚危機帶來的餘波不小， HB Ent率先公開發布具惠善安宰賢決定離婚的消息，稱具惠善於8月中旬向法院提出離婚調解申請，希望在9月份結束離婚相關程式，但她突然改變主意，在社交網站上主張安宰賢進入倦怠期要求離婚。 對此，具惠善再次發文回應，稱公司發表的公式立場完全沒有和自己商議過，透露自己看到了安宰賢和社長在背後罵自己的聊天記錄，自己會退出所屬社，「我感到被背叛了，我想守護家庭。 」 隨後就有新聞指出HB娛樂刪除了具惠善的簡歷，不過HB娛樂解釋：「沒有和具惠善解除專屬合同沒有刪除簡歷，也沒有討論解除合同的相關事宜」。



此外，韓媒還報導了雙方離婚其實是具惠善先提出來的，「具惠善先提出整理關係的要求，還請了律師，和律師整理好了離婚資料，但突然遇到她媽媽生病，所以暫停了。 這個時候看到安宰賢發的短訊後就單方面發了SNS」。

「圖：SNS、Nate」

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