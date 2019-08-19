具惠善安宰贤情灭，律师：离婚是具惠善先提出来的！友人：去年两人还恩爱，今年突然就分居了

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8月18日，具惠善在个人社交帐号上突然发文称「因倦怠期而变心的老公想要离婚，而我想要守护家庭。 」随后公布了与丈夫安宰贤的短信聊天记录，并且ins已删光了和安宰贤相关的帖子，只留下和妈妈的合照。

这对韩娱圈最具代表性的甜蜜夫妇，结婚才3年就爆出离婚危机，让不少粉丝们心碎。 以前的两人经常在公开场合提及对方，每次都充满了爱意。 一位娱乐圈人士且是两人的好友爆料，具惠善和安宰贤一直都很恩爱，奇怪的是从今年年初开始感情迅速降温，就在具惠善签到安宰贤的公司之后两人关系变得更僵了，都已经分居了。

因为事发突然，邀请具惠善担任女嘉宾的《我家的熊孩子》不得不重新剪辑，这才在18日晚播出了新一期节目。 从具惠善登场至节目进行中段，制作单位巧妙避开了婚姻话题，只有主持人称赞她「本人更美、感觉比实际年纪小10岁」等，就结束了开场。 而播出到一半，主持人申东烨问到「在家会（和安宰贤）一起下厨吗？ 」由於安宰贤在韩国综艺节目《姜食堂》中展现了料理才华，许多人都很羡慕具惠善有个会做饭的老公，但她的回答令人意外，「基本上都叫外卖来吃。 」《我家的熊孩子》其实在具惠善爆出婚变之前就录好了，节目组透露，她原本录了老公令人意外的一面，以及大家都无法预料的「冲击结婚生活」，甚至还将公开与安宰贤第一次接吻的幕后故事等。 她甚至热辣描述了两人的初吻，包含她大胆的肢体接触，致使安宰贤惊到说出「这是疯了吧？ 」，对方还差点要从车里逃走，劲爆发言让大伙脸红心跳。 可惜因为临时爆出离婚消息，节目组已全数剪掉。



具惠善突然自曝离婚危机带来的余波不小， HB Ent率先公开发布具惠善安宰贤决定离婚的消息，称具惠善於8月中旬向法院提出离婚调解申请，希望在9月份结束离婚相关程式，但她突然改变主意，在社交网站上主张安宰贤进入倦怠期要求离婚。 对此，具惠善再次发文回应，称公司发表的公式立场完全没有和自己商议过，透露自己看到了安宰贤和社长在背后骂自己的聊天记录，自己会退出所属社，「我感到被背叛了，我想守护家庭。 」 随后就有新闻指出HB娱乐删除了具惠善的简历，不过HB娱乐解释：「没有和具惠善解除专属合同没有删除简历，也没有讨论解除合同的相关事宜」。



此外，韩媒还报导了双方离婚其实是具惠善先提出来的，「具惠善先提出整理关系的要求，还请了律师，和律师整理好了离婚资料，但突然遇到她妈妈生病，所以暂停了。 这个时候看到安宰贤发的短讯后就单方面发了SNS」。

「图：SNS、Nate」

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