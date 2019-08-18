OMG！具惠善安宰贤婚姻破裂？变心的老公想要离婚，我想要守护家庭

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无数粉丝和网友心目中的最甜夫妻具惠善和安宰贤结婚3年闹出不合，具惠善更是在IG上挂出了老公想要离婚事实。（最新：具惠善已将这则贴文删除。）

8月18日，具善惠在社交平台发文称：「因为倦怠期而变心的我老公想要离婚，但我想要守护家庭（下周他公司会发布新闻报导，但我告诉你那些报导都是不事实）」。 安宰贤具善惠疑似将离婚。 而具惠善还配上了一张写著「我爱你，具惠善 我爱你具惠善」的字条，网友们猜测这应该是两人婚姻甜蜜时，安宰贤所写，却在此时被PO在IG上，多少有些讽刺。



之后具惠善又公开了多张她和安宰贤之间的短讯，从对话内容来看安宰贤已经给了具惠善离婚协议，并且告知了《新西游记》节目组两人感情破裂的事情，只等下周发布官方声明。 而具惠善希望安宰贤能够亲自去见自己的妈妈，向她说明这件事情，并告知对方，如若不好好说服她母亲，自己也绝对不会坐视不管。



安宰贤具惠善在2014年因合作韩剧《吸血鬼医生》陷热恋，两人在2016年 5月1日结婚。 婚后两人一同参与了真人综艺节目《新婚日记》的拍摄，两人甜蜜生活羡煞不少网民和粉丝。 而他们也经常在公开场合毫不掩饰对对方的爱意，突然爆出闹离婚的消息，让不少人唏嘘。

「图：具惠善IG、NATE」

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