不愧是 OST 之王！Gummy《德魯納酒店》OST 奪 Gaon 四冠
KPOP 2019年8月15日 星期四09:29 施乃琪
《德魯納酒店》的 OST 從開播前揭曉陣容就備受期待，隨著一首首歌曲公開，不僅橫掃即時音源榜，Gummy 更在 Gaon Chart 上一舉拿下四座冠軍！
根據今天（15 日）更新的 Gaon Chart 榜單，Gummy 為《德魯納酒店》演唱的第七首 OST「請記住與我共度的每一天和當時」在數位榜、下載榜、串流榜和BGM 榜一舉拿下四座個單週冠軍頭銜。
「請記住與我共度的每一天和當時」於 4 日傍晚公開官方音源，翌日就拿下 Bugs、Mnet、Soribada、NAVER Music、Olleh Music⋯⋯等音源網站的即時榜冠軍；而除了這首歌外，《德魯納酒店》第一～七首 OST 全都在數位榜的前 40 名內。
再過兩天又是收看《德魯納酒店》的日子了，先來看看下一集的預告吧！
（照片與影片來源：Music Video Today、tvN、C-JeS Entertainment）
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