不愧是 OST 之王！Gummy《德鲁纳酒店》OST 夺 Gaon 四冠

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《德鲁纳酒店》的 OST 从开播前揭晓阵容就备受期待，随著一首首歌曲公开，不仅横扫即时音源榜，Gummy 更在 Gaon Chart 上一举拿下四座冠军！

根据今天（15 日）更新的 Gaon Chart 榜单，Gummy 为《德鲁纳酒店》演唱的第七首 OST「请记住与我共度的每一天和当时」在数位榜、下载榜、串流榜和BGM 榜一举拿下四座个单周冠军头衔。



「请记住与我共度的每一天和当时」於 4 日傍晚公开官方音源，翌日就拿下 Bugs、Mnet、Soribada、NAVER Music、Olleh Music⋯⋯等音源网站的即时榜冠军；而除了这首歌外，《德鲁纳酒店》第一～七首 OST 全都在数位榜的前 40 名内。

再过两天又是收看《德鲁纳酒店》的日子了，先来看看下一集的预告吧！





（照片与影片来源：Music Video Today、tvN、C-JeS Entertainment）

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