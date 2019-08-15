朴志訓18日為《人氣歌謠》擔任特別MC

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昨日MAROO企劃宣佈，朴志訓將在本月18日播出的SBS音樂節目《人氣歌謠》中擔任特別MC，與歌手林智敏和演員申銀秀搭檔合作。

朴志訓今年5月還在《KCON 2019 JAPAN》裡擔任了特別MC，展現出穩定的主持功力，講話也很機智風趣，這次是他第一次挑戰擔任打歌節目的MC，讓人很是期待哦！



朴志訓今年3月發行了第一張迷你專輯《O’CLOCK》，隨後展開第一次亞洲巡迴粉絲見面會，還舉辦了二十一歲生日的粉絲見面會《May I Love You?》，並為多個品牌拍攝廣告代言，日程相當繁忙。

近日，朴志訓還被2019 Asia Model Awards授予Asia Star賞，展示出國際化的人氣實力：



此外，朴志訓主演的JTBC月火劇《花黨：朝鮮婚姻工作所》將在9月16日開播，他在劇中飾演形象顧問「高英洙」，超期待他的表現啊！



（圖源：朴志訓IG，JTBC，SBS，MAROO Ent.）

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