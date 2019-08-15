朴志训18日为《人气歌谣》担任特别MC
明星 2019年8月15日 星期四08:00 Sani
昨日MAROO企划宣布，朴志训将在本月18日播出的SBS音乐节目《人气歌谣》中担任特别MC，与歌手林智敏和演员申银秀搭档合作。
朴志训今年5月还在《KCON 2019 JAPAN》里担任了特别MC，展现出稳定的主持功力，讲话也很机智风趣，这次是他第一次挑战担任打歌节目的MC，让人很是期待哦！
朴志训今年3月发行了第一张迷你专辑《O’CLOCK》，随后展开第一次亚洲巡回粉丝见面会，还举办了二十一岁生日的粉丝见面会《May I Love You?》，并为多个品牌拍摄广告代言，日程相当繁忙。
近日，朴志训还被2019 Asia Model Awards授予Asia Star赏，展示出国际化的人气实力：
此外，朴志训主演的JTBC月火剧《花党：朝鲜婚姻工作所》将在9月16日开播，他在剧中饰演形象顾问「高英洙」，超期待他的表现啊！
（图源：朴志训IG，JTBC，SBS，MAROO Ent.）
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