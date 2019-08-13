DHC 掀「厭韓爭議」 代言人鄭柔美要求提前終止合約！
明星 2019年8月13日 星期二10:49 施乃琪
最近日本知名化妝品牌 DHC 最近因相關影片而引發「厭韓爭議」，代言人鄭柔美不僅提前解約，更表示「未來絕對不會再和 DHC 簽約」！
鄭柔美與 DHC Korea 於 2018 年簽訂合約，為品牌擔任美妝代言人，原定的合約期限是到明年 4 月為止。儘管還剩並不算短的 8 個月的合作時間，但最近因為 DHC 的爭議表現，鄭柔美所屬經紀公司 ACE Factory 在昨天（12 日）透露：「我們已經向 DHC 要求撤回肖像權，目前所有照片已經撤下，針對影片也已經提出要求。」
日前 DHC 子公司「DHC 電視」在 YouTube 頻道上發布了影片，然而來賓針對慰安婦的發言、對韓國人的稱呼引發韓國人不滿，並發起抵制 DHC。
ACE Factory 也表示對 DHC 的發言感到十分遺憾，並強調：「鄭柔美過去發佈在 SNS 上的 DHC 產品都屬於廣告代言的條件，但這次 DHC 相關言論事關重大，因此已經刪除 SNS 上的所有發文，並且決定不會再度與 DHC 簽約。」
（照片來源：ACE Factory、yum_yum）
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