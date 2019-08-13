超越情侶的超緊貼POSE！宣美和男舞者貼身拍寫真，這臀线實在太美了

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南韓第一腿精，即使胖了8KG依舊身材嬌美，反而更加凹凸有致的宣美這次又上熱搜了，原因是一組和男舞者的寫真。

某時尚品牌公開了代言人宣美和車鉉勝2019 F/W最新寫真，兩人貼身出鏡，賺足了讀者的視線。 一身酷帥牛仔裝的宣美趴在半裸的車鉉勝身上，展露玲瓏背部曲線，尤其是挺翹的臀部讓女生羨慕不已。



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其他的幾張寫真中，宣美和男舞者上演了高難度POSE，宛如優美的舞姿。 宣美躺在地上，用腹部撐起整個身體，像是在做臀橋一般，車鉉勝在上方摟住他的後背，兩人面對面，演繹情侶POSE。



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車鉉勝還雙手撐起整個身體，難度之高令人咋舌，牛仔襯衣下露出的巧克力腹肌，展現了緊緻好身材。



無論是站著的POSE還是趴著的POSE，宣美和車鉉勝都營造出性感情侶的味道，化學反應濃度之高讓人不禁以為他倆是一對真情侶。



「圖：BUCKAROO」

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