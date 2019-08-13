【有片】《花黨》公開首波預告！「古裝美男」朴志訓、邊佑錫、金旻載、徐志焄來襲

將接檔《18歲的瞬間》於下月（9月）16日播出的JTBC新月火劇（週一、二）《花黨：朝鮮婚姻工作所》，昨日（12日）公開首波預告！
該部電視劇描述君王李修（徐志焄 飾）為守護初戀「狗屎」（孔升妍 飾），找到最厲害的花樣男子媒人團「花黨三人組」（金旻載、朴志訓、邊佑錫 飾），三方共同上演「朝鮮婚姻工作所」的大型騙局。由金旻載、孔升妍、徐志焄、朴志訓、邊佑錫和高媛熙等人主演。
孔升妍飾演比男人更像男人的潑辣姑娘「狗屎」，為了在競爭激烈的市場底層生存，放棄女兒裝、打扮成男人的模樣。只要給錢什麼工作都辦的到，從劈柴、運米到宰殺活魚等，甚至還會勸架。
朴志訓飾演花黨裡的形象顧問「高英洙」，是漢陽裡炙手可熱的大紅人，擁有出眾的時尚品味和淵博的造型知識，能把任何「非好感」變成「好感型」。
邊佑錫飾演情報高手「道俊」，擁有完美外表、人品、頭腦和學識，只可惜家道中落、與仕途無緣，剛好馬勳需要他無邊無際的情報能力，促使他加入花黨。
金旻載飾演成婚率高達99%的朝鮮頂級男媒婆「馬勳」。他是主管戀愛、結婚、離婚、再婚的「花黨」老大，面容俊美、能言善道，更擁有敏銳的觀察力，能一眼看穿人心。
徐志焄飾演相當看重初戀的純情君王「李修」，23年來都是平凡的鐵匠，突然躍為君王，一舉一動都在臣子和宮女的監視中，還要記下宮中令人費解的大、小規矩，最可怕的就是要抵抗宮中女人們沒有盡頭的攻勢…而他要守護的初戀，正是「狗屎」。
（圖片、影片來源：JTBC《花黨：朝鮮婚姻工作所》）
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