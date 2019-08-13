超越情侣的超紧贴POSE！宣美和男舞者贴身拍写真，这臀线实在太美了
明星 2019年8月13日 星期二09:35 Rui
南韩第一腿精，即使胖了8KG依旧身材娇美，反而更加凹凸有致的宣美这次又上热搜了，原因是一组和男舞者的写真。
某时尚品牌公开了代言人宣美和车铉胜2019 F/W最新写真，两人贴身出镜，赚足了读者的视线。 一身酷帅牛仔装的宣美趴在半裸的车铉胜身上，展露玲珑背部曲线，尤其是挺翘的臀部让女生羡慕不已。
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其他的几张写真中，宣美和男舞者上演了高难度POSE，宛如优美的舞姿。 宣美躺在地上，用腹部撑起整个身体，像是在做臀桥一般，车铉胜在上方搂住他的后背，两人面对面，演绎情侣POSE。
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车铉胜还双手撑起整个身体，难度之高令人咋舌，牛仔衬衣下露出的巧克力腹肌，展现了紧致好身材。
无论是站著的POSE还是趴著的POSE，宣美和车铉胜都营造出性感情侣的味道，化学反应浓度之高让人不禁以为他俩是一对真情侣。
「图：BUCKAROO」
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