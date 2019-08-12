日版《Produce 101》在韓國拍攝中！ TOP 11參賽者將於2020年組團出道
綜藝 2019年8月12日 星期一13:40 Sani
今日據Mnet相關人士透露，日本版《Produce 101》製作組因場地和日程等原因希望在韓國拍攝，Mnet對此進行了協助。
近日有韓國網民在首爾附近的坡州英語村發現，牆壁上張貼了寫有「Produce 101 Japan」的海報，似是日本節目在韓國拍攝，對此Mnet《Produce 101》 相關人士強調是因為日方節目組提出要求才給予協助支援：「只有一部分在韓國拍攝，之後的錄影都將在日本進行。 」
據悉，《Produce 101 Japan》是由韓國CJ ENM和日本企劃公司吉本興業共同製作的，挑選居住在日本的101名16~30歲男性進行角逐，最終勝出的11人將在2020年組團出道，活動範圍包括日本及海外各國， 由日本知名搞笑雙人組NINETY-NINE擔任國民製作人代表。 節目將通過日本電視台播出。
（圖源：CJ ENM）
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