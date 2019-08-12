日版《Produce 101》在韩国拍摄中！ TOP 11参赛者将於2020年组团出道
综艺 2019年8月12日 星期一13:40 Sani
今日据Mnet相关人士透露，日本版《Produce 101》制作组因场地和日程等原因希望在韩国拍摄，Mnet对此进行了协助。
近日有韩国网民在首尔附近的坡州英语村发现，墙壁上张贴了写有「Produce 101 Japan」的海报，似是日本节目在韩国拍摄，对此Mnet《Produce 101》 相关人士强调是因为日方节目组提出要求才给予协助支援：「只有一部分在韩国拍摄，之后的录影都将在日本进行。 」
据悉，《Produce 101 Japan》是由韩国CJ ENM和日本企划公司吉本兴业共同制作的，挑选居住在日本的101名16~30岁男性进行角逐，最终胜出的11人将在2020年组团出道，活动范围包括日本及海外各国， 由日本知名搞笑双人组NINETY-NINE担任国民制作人代表。 节目将通过日本电视台播出。
（图源：CJ ENM）
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