危急關頭！ NU'EST Aron在飛機上主動擔任翻譯協助救人

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其實當時Aron自己身體也不舒服，但還是積極幫忙跟只會講英文的醫生溝通，真的很暖啊！

上個月8日，Aron參加完《KCON 2019 YEW YORK》後搭飛機返回韓國，途中一名8歲的女乘客崔某突然出現發燒、腹痛、癲癇等症狀，急需進行救治，幸運的是當時乘客中有一名願意伸出援手的醫生，但可惜是外國人、不懂韓語， 這時正是Aron主動站出來為病患和醫生擔任翻譯。

據當時的乘客透露：「Aron也因為急性腸炎的緣故，狀態不是很好，但他聽說有急救患者之後毫不猶豫就跑了過去，努力把病患母親講的話翻譯給醫生聽。 」



醫生建議儘快將崔某送去醫院，機長在征得乘客的諒解和同意後緊急迫降在安克雷奇機場，崔某也順利得到了救治，度過危機。

之後，崔某向當天搭乘同一班飛機的所有乘客表達了謝意，還畫了一幅畫送給Asiana航空公司，上面寫著：「感謝大家救了我的命。 」最後有驚無險，真是太好了~



此外，Aron所屬的NU’EST最近正在舉辦亞洲巡演《Segno》，9月28日、29日還將參加在印尼舉辦的《Super K-Pop Festival》，擁有這樣優秀成員的團一定要支援啊！



（圖源：KSD，NU’EST Twitter等）

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