[有片]N.Flying情人節喊話台灣女友們 ! 9/15相見 在《德魯納酒店》中，飾演「高青明」受到矚目的李到晛！有望出演《鬼怪》李應福導演新劇《甜蜜之家》！ 《壞傢伙們》電影版預告公開！又可以看到「壞基龍」跟鐵臂馬大叔啦～ 在軍隊中也能發揮特長！EXO D.O.（都敬秀）通過料理資格證，將以「料理兵」的身份服兵役！ 《偶像運動大會》滿十週年啦！中秋特輯 12 日預錄 Wanna One 出道滿兩週年！全員出席「兩年之約」與否引關注 危急關頭！ NU'EST Aron在飛機上主動擔任翻譯協助救人 Monsta X 在美大活躍 本週再登新節目《Jimmy Kimmel Live》！ 《新入史官丘海昤》佳績不斷 收視率、話題性雙雙奪冠！ Army們！你們一定要收藏的BTS防彈少年團電影票卡就在Megabox♥ SEVENTEEN 新歌持續發威 明晚回歸音樂節目！ 真愛粉們的吐槽最致命！金希澈戀愛談2年？資深ELF們的反應是... 朴志敏將推出在 JYP 的最後一張專輯 「學到了很多，所以能笑著離開」 BTS防彈少年團集體認證觀看電影《BRING THE SOUL：THE MOVIE》 柳熙烈送IU咖啡車應援：為什麼在我夢中出現又走了？ IU原來叫他大叔呀 孝敏寫親筆信悼念去世粉絲：對不起，沒能對你更好 等不及啦！X1 出道 Show-Con 門票銷售一空 NCT Dream 時隔兩年半征服音樂節目 〈BOOM〉回歸後首冠入袋！ 姜丹尼爾❤志效戀情曝光後的TMI：這些信息都被「強制」公開？！

再過廿天 X1 就要正式出道了，昨天他們提前開賣出道公演的門票，有人幸運地搶到嗎？

Show-Con》的門票，儘管場地選在近年來以規模著稱的高尺 Skydome，所有座位仍在短時間內就被搶購一空，顯示出粉絲對 X1 出道的熱烈期待。

X1 的《Premier Show-Con》將於 8 月 27 日晚間登場，而當天也是他們發行首張迷你專輯〈飛翔：QUANTUM LEAP〉的大日子。日前經紀公司 Swing Entertainment 透露 X1 已拍好專輯封面照，即將投入主打歌 MV 的拍攝工作。

另一方面，除了基本的專輯和出道秀外，X1 當然也不會漏掉每屆《Produce 101》必備的實境節目，很期待看見成員們準備出道的過程和互動啊！



（照片來源：Swing Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞