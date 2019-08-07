等不及啦！X1 出道 Show-Con 門票銷售一空
KPOP 2019年8月7日 星期三08:30 施乃琪
再過廿天 X1 就要正式出道了，昨天他們提前開賣出道公演的門票，有人幸運地搶到嗎？
Show-Con》的門票，儘管場地選在近年來以規模著稱的高尺 Skydome，所有座位仍在短時間內就被搶購一空，顯示出粉絲對 X1 出道的熱烈期待。
X1 的《Premier Show-Con》將於 8 月 27 日晚間登場，而當天也是他們發行首張迷你專輯〈飛翔：QUANTUM LEAP〉的大日子。日前經紀公司 Swing Entertainment 透露 X1 已拍好專輯封面照，即將投入主打歌 MV 的拍攝工作。
另一方面，除了基本的專輯和出道秀外，X1 當然也不會漏掉每屆《Produce 101》必備的實境節目，很期待看見成員們準備出道的過程和互動啊！
（照片來源：Swing Entertainment）
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看到有些資訊說官方把海外的鎖了，所以海外根本沒辦法買票的樣子QQ
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