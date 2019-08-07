等不及啦！X1 出道 Show-Con 门票销售一空
KPOP 2019年8月7日 星期三08:30 施乃琪
再过廿天 X1 就要正式出道了，昨天他们提前开卖出道公演的门票，有人幸运地抢到吗？
Show-Con》的门票，尽管场地选在近年来以规模著称的高尺 Skydome，所有座位仍在短时间内就被抢购一空，显示出粉丝对 X1 出道的热烈期待。
X1 的《Premier Show-Con》将於 8 月 27 日晚间登场，而当天也是他们发行首张迷你专辑〈飞翔：QUANTUM LEAP〉的大日子。日前经纪公司 Swing Entertainment 透露 X1 已拍好专辑封面照，即将投入主打歌 MV 的拍摄工作。
另一方面，除了基本的专辑和出道秀外，X1 当然也不会漏掉每届《Produce 101》必备的实境节目，很期待看见成员们准备出道的过程和互动啊！
（照片来源：Swing Entertainment）
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看到有些資訊說官方把海外的鎖了，所以海外根本沒辦法買票的樣子QQ
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