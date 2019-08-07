姜丹尼爾❤志效戀情曝光後的TMI：這些信息都被「強制」公開？！

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愛豆圈頂級CP姜丹尼爾&TWICE志效誕生，兩人於8月5日公開承認熱戀半年多，隨之關於他們的TMI(Too Much Information)成為了廣大粉絲們關注的焦點。

到底有哪些「強制」公開的信息呢？ 先是媒體曝出姜丹尼爾和志效經常約會的地點是姜丹尼爾位於首爾漢南洞的高級住宅區附近，而該小區就是UN Village。 UN Village本身就是高檔住宅區，聚集了不少貴婦。 因住戶年齡偏長，因此有年輕人出入自然引起了其他人的好奇。 姜丹尼爾和志效從年初開始交往，常被鄰居目擊出入，尤其是志效有時候還會毫無遮掩地現身。 有其他住戶透露：「（居民們）幾乎都知道姜丹尼爾住在這，也友人親眼看到志效在整理外送食物的箱子和酒瓶，仔細做垃圾分類。 」



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UN Village為高級別墅住宅區的統稱，有公寓和獨棟別墅等，租金一個月至少1200萬（韓幣，下同），售價則在25億~135億之間。 在此可以眺望漢江，晚上可以賞月，因此得到很多藝人的青睞。 韓孝周、太陽❤閔孝琳夫婦、于曉光❤秋瓷炫夫婦、李鍾碩、蘇志燮、宋慧喬、PSY等藝人也在此購置房產。

此外，志效的座駕也被「強制」公開。 D社拍到志效駕車前往男友家，她的愛車是一輛白色的賓士，型號為E200d。



這對頂級CP情侶戀情的曝光也讓粉絲回想起了年初網路上的一則PO文，當時就成功預言出了他們的戀情。 相關網友2019年1月24日發帖表示：「我認識的歐巴在經紀公司上班，他說ㄱㄷㄴㅇ(ㅇㄴㅇ)和 ㅈㅎ(ㅌㅇㅇㅅ)在交往，經紀公司都知道了，這是真的嗎？ 」雖然該網友並未直接指出是姜丹尼爾和志效，但卻明確寫出了兩人姓名和組合的首個字母，因此很快就被猜到主人公。



「圖：NAVER、TD」

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