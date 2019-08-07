朴志敏将推出在 JYP 的最后一张专辑　「学到了很多，所以能笑著离开」

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昨天 JYP 正式宣布与朴志敏将在月底约满后告别彼此，朴志敏不久后也透露了自己这七年来的体悟，相信她未来一定会越来越好！

朴志敏昨天（6 日）下午在自己的 SNS 上发出长文，从《K-pop Star》时期开始回顾， 看著自己在这七年来从国中生经历高中而后成年，她透露：「我待在 JYP 的期间体会、学到很多事情，就这样长大了。」并正式向粉丝宣布自己与 JYP 的合约将在月底到期。

「我确实有遗憾的心情。这 7 年与其用『成功』来形容，我更觉得现在才是开始，但是这些年来都没遇见属於自己的歌，就要这样离开 JYP 了，对於为我努力付出的人感到既抱歉又遗憾。不过比起那些，我在 JYP 学到的事物更有价值。」朴志敏表示：「不做昙花一现的歌手，而是一直谦虚地努力后，能够做自己想做的音乐、成长为一个好人，并且能帮助别人，我觉得这样才是真正的成功。我学到了这些才离开 (JYP)，所以我才能真的笑著离开。」

朴志敏也透露自己正在准备将於 8 月在 JYP 发行的最后一张专辑，并向 JYP NATION STUDIO J 与朴轸永致谢，最后表示：「我以后会在好地方作出更多好音乐给大家听，请继续关注我！」





（照片与影片来源：jiminxjamie、MuFully）

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