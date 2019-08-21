朴志敏將告別 JYP　最後單曲〈Stay Beautiful〉概念照夢幻曝光

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朴志敏即將以新單曲〈Stay Beautiful〉作為離開 JYP Entertainment 的最後一首歌曲，而這也是她親自作詞、作曲的成果！

JYP Entertainment 最近陸續釋出了朴志敏新單曲〈Stay Beautiful〉的概念照，清淡夢幻與華麗耀眼的兩種風格，映照出朴志敏截然不同的魅力。

〈Stay Beautiful〉是朴志敏繼迷你二輯〈jiminxjamie〉後時隔約一年的新作品，同時也是離開 JYP Entertainment 前的告別之作。主打歌走 R&B 路線，將唱出「不要在意他人的眼光，愛著自己的本來面貌吧」、自由瀟灑的訊息。

朴志敏將於 26 日中午發行〈Stay Beautiful〉，一方面為身在 JYP 的七年劃下句點，同時也揭開出道後的演藝第二幕，期待她能一直展現屬於自己的漂亮面貌！



（照片來源：JYP Entertainment）

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