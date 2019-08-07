真愛粉們的吐槽最致命！金希澈戀愛談2年？資深ELF們的反應是...

這邊姜丹尼爾和TWICE志效熱戀的消息還沒散去熱度，那邊又爆出志效的隊友MOMO也談戀愛了，男友還是大前輩Super Junior的金希澈。
6日上午，韓媒爆料金希澈與MOMO於2017年出演電視節目結緣後發展為戀人並一直保持著真摯的交往，已熱戀2年的消息。隨後，所屬社SJ Label方面發表官方立場稱：「Super Junior金希澈和TWICE MOMO只是平常比較親近的前後輩，戀愛傳聞並不是事實！」而JYP表示：「毫無根據，兩人只是親密的親後輩關係。」
雖然戀情被否定，證實虛驚一場，但依舊有不少粉絲表示剛聽到消息時很震驚，一方面震驚於SJ和TWICE會扯上關係，另一方面震驚於金希澈竟然談戀愛2年，真愛粉們表示「不可能的」。
追隨金希澈多年的老粉絲們在twitter上留言，句句紮心，這就是所謂的「愛到深處自然黑」（玩的好的朋友反而多損對方，因為那些缺點在互相的心裡面都不是那麼在意，太愛了反而會拿缺點開玩笑 ）！ 關於金希澈的緋聞，老粉們的反應到底如何呢？？
而金希澈自己也曾在戀愛真人秀《我們結婚了國際版》第二季中透露過自己最長的戀愛僅有4、5個月，也難怪粉絲們得知他戀愛2年的消息第一反應會是不相信。
「圖：theqoo、IG」
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