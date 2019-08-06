Kangta 退出音樂劇《Hedwig》 H.O.T 演唱會不受影響
KPOP 2019年8月6日 星期二15:25 施乃琪
Kangta 最近受與私生活有關的風波纏身，在原定發行的新歌泡湯後，音樂劇《Hedwig》（《搖滾芭比》）和 H.O.T 演唱會也備受關注！
Kangta 原訂從 17 日開始，在首爾弘益大學大學路藝術中心劇場主演音樂劇《Hedwig》，不過最近因為風波纏身，製作單位 Shownote 昨天（5 日）緊急召開了會議討論是否要讓 Kangta 登台，今日下午也正式發出聲明表示他將退演，並且會全額退費給已經購買 Kangta 主演場次門票的觀眾。
此外，H.O.T 先前確定將於 9 月 20～22 日在首爾的高尺 Skydome 舉行演唱會《2019 High-five Of Teenagers》，由於三場公演的門票都已經全數售罄，主辦單位透露：「演唱會並非單一成員就能決定的事情，因此 Kangta 應該會按原訂計畫參加。」
（照片來源：Shownote、an_chil_hyun、SM Entertainment）
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