【韓網熱議】這六個男團抒寫了韓國男團歷史？ 引韓網友積極討論：完全認可！

韓國娛樂產業極其發達，旗下的男團也有不少，加上韓流文化在全球的盛行，男團俘獲了無數粉絲的心。

Theqoo上有網友以自己的想法為基準，列出了他心目中抒寫了韓國男團歷史的6個組合。

1.徐太志和孩子們

可以說是韓國偶像的奠基人，幾乎包攬了韓國國內所有音樂獎項，在後輩男團們看來，徐太志和孩子們就是是無法攀越的大山。



2. H.O.T

韓流鼻祖，由文熙俊、張佑赫、安七炫、李在元和安勝浩5人組成，首先打開了國際市場，讓韓國以外的歌迷認識了「韓流男團」，創下了演唱會歌迷紀錄，是絕對的人氣偶像天團。



3. god

第一個被稱為「國民男團」的愛豆團，第3張專輯《謊言》總銷量200萬張，成為韓國歷史上歌手組合銷量最高的專輯，韓國專輯歷史銷量第2。



4. 東方神起

在愛豆發展停滯期時是東方神起以solo、抒情曲重新打開國內的愛豆時代，憑藉獨一無二的概念和實力，從出道曲開始就獲得了極高的人氣，掀起了「東方神起綜合症」，他們也是首歌登上東京巨蛋的韓國愛豆團。



5. BIGBANG

除了他們還有哪個男團能做到同時是音樂和時尚界的領軍人物？ 2011年成為歷史上第一個獲得MTV歐洲音樂大賞「World Act」的亞洲組合; 2012年又登上美國格萊美官方頁面，成為首個格萊美介紹的韓國歌手。



6. 防彈少年團

走出國門衝出亞洲走向世界，韓國首登時代週刊的愛豆團，收穫了來自世界各地的粉絲，可謂是締造了偶像團的神話。



韓國網民評論：

1. 認可，雖然bigbang後期有很多是非，但是他們也創造了歷史

2. 我的基準中還有EXO，我不是EXO的粉絲，單純覺得他們也應該上榜，樓主說的6隊我也認可

3. 國內4大企劃公司的愛豆團全都包含了

4. BTS絕對是讓人起雞皮疙瘩的史詩級人物

5. 還有一點，東方神起還是讓韓流持續在日本盛行的男團，粉絲裡還有不少2、3、4代團k-POP粉絲

6. 我個人不喜歡BB，但無法否認他們的歌真的很好聽

7. 如果是7隊的話絕對有EXO，他們打開了第三代男團的大門

8. 為什麼沒有水晶男孩呢？

9. 雖然個別團中有很討厭的成員，但不可否認這6團的地位

10. 全都是只有韓國成員的男團，太棒了

11. 2007-2008年去弘大的話，大家穿的都是BIGBANG風格，還是第一次看到愛豆引領時尚風潮的

12. god原來是國民男團的開端，我還以為和神話地位差不多

13. 不知道東方神起威力的人真的什麼都不懂啊，男團歷史上怎麼可能少了東方神起

14. 愛豆登上時尚寫真確實是從BIGBANG的GD開始的，之前愛豆根本沒資格

15. 以上這些團不是抒寫了男團歷史，而是每次提到韓國大眾音樂歷史都會被提到的歌手們，雖然EXO、WANNA ONE是男團歷史上不可替代的存在，但是放到韓國大眾音樂史這個大範圍內還是缺乏存在感的

16. 5人的東方神起真的就是傳奇級別

17. 不知道還有沒有能夠入榜的男團，但是以上6團真的無可替代

18. 當愛豆市場都快滅亡的時候是東方神起出現了

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