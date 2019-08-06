Kangta 退出音乐剧《Hedwig》 H.O.T 演唱会不受影响
KPOP 2019年8月6日 星期二15:25 施乃琪
Kangta 最近受与私生活有关的风波缠身，在原定发行的新歌泡汤后，音乐剧《Hedwig》（《摇滚芭比》）和 H.O.T 演唱会也备受关注！
Kangta 原订从 17 日开始，在首尔弘益大学大学路艺术中心剧场主演音乐剧《Hedwig》，不过最近因为风波缠身，制作单位 Shownote 昨天（5 日）紧急召开了会议讨论是否要让 Kangta 登台，今日下午也正式发出声明表示他将退演，并且会全额退费给已经购买 Kangta 主演场次门票的观众。
此外，H.O.T 先前确定将於 9 月 20～22 日在首尔的高尺 Skydome 举行演唱会《2019 High-five Of Teenagers》，由於三场公演的门票都已经全数售罄，主办单位透露：「演唱会并非单一成员就能决定的事情，因此 Kangta 应该会按原订计画参加。」
（照片来源：Shownote、an_chil_hyun、SM Entertainment）
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