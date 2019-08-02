權娜拉迅速回歸小螢幕 加入《梨泰院 Class》飾演朴敘俊初戀！
韓劇 2019年8月2日 星期五13:34 施乃琪
在《監獄醫生》完結後，權娜拉時隔短短兩個多月便接到新作，一起來看看她要詮釋什麼樣的新角色吧！
A-MAN Project 今天（2 日）透露：「權娜拉將參演 JTBC 電視劇《梨泰院 Class》，擔任個性充滿率直魅力且美貌的上班族『吳秀雅』（音譯，오수아）。」
《梨泰院 Class》劇情描寫在充滿不合理的世界上，一群年輕人因固執和魯莽的心態而聚再一起，在宛如一座濃縮世界的梨泰院街道上，從各自的價值觀出發尋找自由。
而權娜拉在劇中飾演的吳秀雅，吳秀雅是一個內外兼具、能力卓越的上班族，而且一方面是主角朴賽路（朴敘俊 飾）的初戀，同時也是競爭公司的員工，肩負在劇情上令朴賽路感到緊張的責任。
另一方面，《梨泰院 Class》改編自同名網路漫畫，並預定自 2020 年開始每週五、六在 JTBC 播出。
（照片來源：A-MAN Project、hv_nara、TVDaily）
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