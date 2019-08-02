[有片]丁海寅想與粉絲度過夏日夜晚 親自喊話台北見
KPOP 2019年8月2日 星期五10:40 Erin
「國民年下男」丁海寅因擁有陽光笑容，又有帥氣外型跟精實身材，成為女孩們心中國民男友的最佳人選。今年將二次來台將於10月12日(六)在TICC台北國際會議中心舉辦《2019 JUNG HAE IN ‘ONE SUMMER NIGHT’ FAN MEETING IN TAIPEI》，活動門票將於8月11日(日) 下午兩點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台準時開賣。
丁海寅2014年以演員出道，2016年以《孤單又燦爛的神－鬼怪》的初戀學長打開知名度，當時丁海寅飾演金高銀在高中時期暗戀的學長，兩人在《鬼怪》中沒能在一起，近期在電影《愉悅的音樂專輯》中終於修成正果。在記者會上丁海寅展現了一段好歌聲，令人驚艷，金高銀更形容丁海寅的笑容是價值一千萬的笑容，粉絲可千萬把握機會，現場有機會聽到丁海寅的好歌聲和迷人笑容。相關活動訊息請密切注意全星秀粉絲專頁 https://www.facebook.com/starshowaaa/。
為了與粉絲們見面，丁海寅也親自送上問候影片，他穿著一身白襯衫跟後面牆壁幾乎融為一體，10月12日他也將為所有現場粉絲送上擊掌等福利喔！福利與座位圖也詳見下表。
照片:全星秀
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