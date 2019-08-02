SJ利特、圭賢相約去看銀赫《FUERZA BRUTA》最終場！他會想推薦哪位成員出演呢？
明星 2019年8月2日 星期五11:24 JiaJia
銀赫讚！10場《FUERZA BRUTA》都完美完成～最近染成金髮的他也在現場表示：「我們Super Junior再過不久就會推出新專輯！」太期待了 ㅠㅠ
Super Junior銀赫因演員崔汝珍的推薦，近期以「特別嘉賓」的身份出演「2019 FUERZA BRUTA WAYRA in SEOUL」，昨日（1日）完成最後一場表演。他在個人SNS上傳與合作演員們的合照，並留言：「啊，真的、真的很開心，辛苦了。感謝大家，最棒！！！下次巡演也能一起就好了 #fuerzabruta #Fuerzabruta」
繼藝聲、東海和厲旭前往觀看演出後。當天，隊長利特和「忙內」圭賢也到場為銀赫應援。
在演出正式開始前，隊長利特還在後臺變身為「特MC」、開直播，並訪問銀赫：「若成員中有人代替演出，會推薦誰？」、「不考慮一下東海嗎？」銀赫回答：「東海好像做不了」、「嗯，真的（太累了）。演出結束後手都會一直抖。」
據現場粉絲所錄製的影片，銀赫在謝幕時表示：「《FUERZA BRUTA》的演出到8月11日為止，希望更多人能到現場享受表演，請多多向更多人宣傳吧，來填滿觀眾席。而我從公演到現在一次也沒說過…我們Super Junior的粉絲、我們E.L.F們，非常感謝大家。因為是最後了，我就說一次。因為是最後了，各位沒關係吧？我們Super Junior不久後就會推出新專輯，若是有時間，新歌出來後請多多收聽。希望能多多為我們應援、喜愛我們，謝謝大家。」
隨著圭賢退伍，SUJU如火如荼地準備新專輯中。網路上陸續出現疑似團體綜藝《SJ returns 3》的「路透照」，銀赫變換新髮色，加上東海前幾天也在直播中表示：「我們正在準備新專輯，知道大家都非常期待，準備很多好的歌曲和特別的東西，謝謝大家的支持、等待和喜愛」。
（圖片來源：藝人SNS）
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