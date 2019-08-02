[有片]丁海寅想与粉丝度过夏日夜晚 亲自喊话台北见
KPOP 2019年8月2日 星期五10:40 Erin
「国民年下男」丁海寅因拥有阳光笑容，又有帅气外型跟精实身材，成为女孩们心中国民男友的最佳人选。今年将二次来台将於10月12日(六)在TICC台北国际会议中心举办《2019 JUNG HAE IN ‘ONE SUMMER NIGHT’ FAN MEETING IN TAIPEI》，活动门票将於8月11日(日) 下午两点在ibon售票网站及全台7-11 ibon机台准时开卖。
丁海寅2014年以演员出道，2016年以《孤单又灿烂的神－鬼怪》的初恋学长打开知名度，当时丁海寅饰演金高银在高中时期暗恋的学长，两人在《鬼怪》中没能在一起，近期在电影《愉悦的音乐专辑》中终於修成正果。在记者会上丁海寅展现了一段好歌声，令人惊艳，金高银更形容丁海寅的笑容是价值一千万的笑容，粉丝可千万把握机会，现场有机会听到丁海寅的好歌声和迷人笑容。相关活动讯息请密切注意全星秀粉丝专页 https://www.facebook.com/starshowaaa/。
为了与粉丝们见面，丁海寅也亲自送上问候影片，他穿著一身白衬衫跟后面墙壁几乎融为一体，10月12日他也将为所有现场粉丝送上击掌等福利喔！福利与座位图也详见下表。
照片:全星秀
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论