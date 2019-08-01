《Produce X 101》上百位觀眾聯手　向節目與經紀公司提告！

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隨著《Produce X 101》愈演愈烈，由觀眾及粉絲組成的真相查明委員會也在今天正式提出告訴，將形成檢、警同時展開調查的狀況！

Mnet《Produce X 101》真相查明委員會今天（1 日）上午透過 Mast 法律事務所的法律大代理人具惠珉律師（音譯，구혜민），依「詐欺罪共同正犯」、「妨礙業務共同正犯」嫌疑，向首爾中央地方檢察廳針對 CJ ENM 中不知名的實際行為人分別提出告訴及告發。

本次參與了告訴及告發的觀眾共有 260 人，公開被害內容的觀眾有 378 人、陳情人則有 299 人。具惠珉律師強調：「我們想清楚揭發節目在投票上的造假行為，以防止日後再度發生。希望檢察官會進行徹底搜查，並嚴格地對相關人士求處刑罰。」

不僅如此，真相查明委員會也認為本次事件不可能僅是電視台、節目製作單位所為，部分經紀公司應該也有牽涉其中，因此也將這些人士包含在告訴和告發的對象當中。

另一方面，首爾中央地方警察廳的網路搜查隊已經於 7 月 27 日針對此案著手展開調查，並在昨天閃電扣押相關物證。



（照片來源：Mnet、CJ ENM）

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