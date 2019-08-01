《Produce X 101》上百位观众联手 向节目与经纪公司提告！
综艺 2019年8月1日 星期四12:44 施乃琪
随著《Produce X 101》愈演愈烈，由观众及粉丝组成的真相查明委员会也在今天正式提出告诉，将形成检、警同时展开调查的状况！
Mnet《Produce X 101》真相查明委员会今天（1 日）上午透过 Mast 法律事务所的法律大代理人具惠珉律师（音译，구혜민），依「诈欺罪共同正犯」、「妨碍业务共同正犯」嫌疑，向首尔中央地方检察厅针对 CJ ENM 中不知名的实际行为人分别提出告诉及告发。
本次参与了告诉及告发的观众共有 260 人，公开被害内容的观众有 378 人、陈情人则有 299 人。具惠珉律师强调：「我们想清楚揭发节目在投票上的造假行为，以防止日后再度发生。希望检察官会进行彻底搜查，并严格地对相关人士求处刑罚。」
不仅如此，真相查明委员会也认为本次事件不可能仅是电视台、节目制作单位所为，部分经纪公司应该也有牵涉其中，因此也将这些人士包含在告诉和告发的对象当中。
另一方面，首尔中央地方警察厅的网路搜查队已经於 7 月 27 日针对此案著手展开调查，并在昨天闪电扣押相关物证。
（照片来源：Mnet、CJ ENM）
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